Balıkesir\'de Panelvan Kaza Yaptı

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Balıkesir'in İvrindi ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan panelvanın sürücüsü yaralandı.

Kaza, İvrindi Korucu yolu Mallıca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. B.S. idaresindeki 45 AK 014 plakalı ticari eşya dolu panelvan, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri B.S.'nin araçtan kendi imkanları ile yaralı olarak çıktığını belirledi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR