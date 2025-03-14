Balıkesir\'de Protesto Arbede Çıkardı

Balıkesir'de bir vatandaş şehrin ortasında tek kişilik protesto yaparak siyasi partilere hakaret etti. Eli ile de zafer işareti yapan adama çevredeki bir vatandaş tepki gösterdi. "Zafer işareti yapamazsın" diyerek tepki gösteren vatandaş ile protestocu arasında kısa bir arbede yaşandı.

Balıkesir'de Toplu Taşıma Merkezinde eli ile zafer işareti yaparak kendince siyasi bir protesto yapan adama bir başka vatandaş tepki gösterdi. Kısa arbede sonunda vatandaş olay yerinden ayrıldı. - BALIKESİR