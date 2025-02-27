Balıkesir'de Tefecilik Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
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Balıkesir'de Tefecilik Operasyonu: 6 Gözaltı

Balıkesir\'de Tefecilik Operasyonu: 6 Gözaltı

Balıkesir'de tefecilik suçuna yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, çok sayıda delil ele geçirildi.

27.02.2025 09:47
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından tefecilik suçuna yönelik yürütülen operasyon kapsamında Bandırma, Erdek, Burhaniye ve İvrindi ilçelerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

KOM Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, 8 adet borç ilişkili sözleşme, 5 adet farklı şahıslara ait tapu senedi, 1 adet pompalı av tüfeği, 70 bin TL suç geliri para, çok sayıda suça konu belge, dekont ve doküman ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturma devam ediyor - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Operasyon, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Tefecilik Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika

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