Balıkesir'in Susurluk ve Kepsut ilçeleri arasındaki dağlık arazide çıkan yangın, kısmen ormanlık alanın bulunduğu bölgeye sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.
Kepsut'un Gökçeören mevki ile Susurluk'un Babaköy mevki arasında bulunan arazide yangın çıktı. Alevler kısmen ormanlık alanın bulunduğu bölgeye sıçrarken, yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir'de Yangın Paniği - Son Dakika
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