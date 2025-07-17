Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde gece müdahalesi yapılan yangına sabah saatlerinde havadan müdahale başladı. Yangın alanı havadan görüntülendi.
Altıeylül ilçesine bağlı Kirazköy mevkinde başlayan yangın havadan görüntülendi. Gece yapılan müdahale ile enerjisi azalan yangın alanında yer yer dumanlar yükselirken, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi de sürüyor. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir'de Yangına Havadan Müdahale - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?