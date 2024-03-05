Balıkesir'de Yüksek Ses ve Abartı Egzoz Kullanan Araçlara 165 Bin TL Cezai İşlem - Son Dakika
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Balıkesir'de Yüksek Ses ve Abartı Egzoz Kullanan Araçlara 165 Bin TL Cezai İşlem

Balıkesir\'de Yüksek Ses ve Abartı Egzoz Kullanan Araçlara 165 Bin TL Cezai İşlem

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Karesi ilçesinde çevreyi rahatsız eden yüksek ses ve abartı egzoz kullanan 24 araca toplamda 165 bin TL para cezası kesti. Uygulama sonucunda 17 araca 109 bin 105 TL, 7 motosiklete ise 56 bin 300 TL para cezası uygulanırken, 5 araç ve 4 motosiklet trafikten men edildi.

05.03.2024 11:06  Güncelleme: 11:09
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Balıkesir'de polis ekipleri yüksek ses ve abartı egzoz ile çevreyi rahatsız eden 24 araca 165 bin TL para cezası kesti.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir'in Karesi ilçesinde Çamlık Tepesi'nde çevrede yaşayan vatandaşların şikayetleri üzerine şok uygulama gerçekleştirdi. Yüksek sesle müzik yayını yapan araç ve abartı egzoz kullanan motosikletlere yönelik yapılan uygulamada; 17 araca 109 bin 105 TL, 7 motosiklete 56 bin 300 TL para cezası uygulanırken, 5 araç ve 4 motosiklet trafikten men edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Yüksek Ses ve Abartı Egzoz Kullanan Araçlara 165 Bin TL Cezai İşlem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de Yüksek Ses ve Abartı Egzoz Kullanan Araçlara 165 Bin TL Cezai İşlem - Son Dakika
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