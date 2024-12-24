Balıkesir'deki patlama akıllara 10 yıl öncesini getirdi - Son Dakika
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Balıkesir'deki patlama akıllara 10 yıl öncesini getirdi

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Balıkesir'deki bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 12 kişi yaşamını yitirdi. Bu korkunç olay, 10 yıl önce yaşanan benzer bir patlamayı akıllara getirdi. 10 yıl önceki patlamada 6 kişi yaralanmıştı.

24.12.2024 20:30  Güncelleme: 20:39
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Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybederken, benzer patlamanın 10 yıl önce de yaşandığı 6 kişinin yaralandığı akıllara geldi.

Balıkesir'in Karesi ilçesi Kavaklı kırsal mahallesindeki mühimmat fabrikasında sabah 08.25 sıralarında patlama meydana geldi. Kapsül üretimi yapılan binadaki patlama sonrası bin dönüm alana kurulu fabrikada 11 çalışan hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Patlamanın etkisiyle fabrikanın kompozit parçaları bahçeye yayıldı.

6 KİŞİ YARALANMIŞTI

enzer patlamanın 3 Haziran 2014 tarihinde de yaşandığı akıllara geldi. O tarihte meydana gelen patlamada 6 kişi yaralanırken, 3 gram av barutunun patlaması sonucu yaşandığı ortaya çıktı. O tarihteki patlamanın güvenlik kameralarına yansıdığı anlarda ise çalışanların patlamaya anında müdahale ettiği görüldü.

Balıkesir\'deki patlama akıllara 10 yıl öncesini getirdi
Kaynak: İHA

Balıkesir, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'deki patlama akıllara 10 yıl öncesini getirdi - Son Dakika

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