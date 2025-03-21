Balıkesir'deki Patlama Davası Başladı

Balıkesir'de 11 kişinin öldüğü mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin 4 sanık hakim karşısında

BALIKESİR - Balıkesir'de, 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı patlayıcı fabrikasındaki patlamaya ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya, tutuklu sanıklar Cem Y., Serkan B. ile Hulusi Yağız A., tutuksuz sanık Murad B., olayda hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralananlar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, ilk kez hakim karşısına çıkan sanıkların kimlik tespitleri yapılmasının ardından haklarındaki iddialar hatırlatılan sanıkların savunmalarının alınmasıyla duruşma devam ediyor.

Hazırlanan iddianameye göre; Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamedeki bilirkişi raporunda, patlamanın sebebinin tam olarak belirlenemeyen nedenle üretimi tamamlanmış ürünlerin istiflendiği ve patlama çukuruna denk gelen yerde meydana geldiğinin tespit edildiği belirtiliyor. İddianamede, tutuklu sanıklar Cem Y., Serkan B. ile Hulusi Yağız A., tutuksuz sanık Murad B.'nin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.