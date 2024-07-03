Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı 15 Olayı Aydınlığa Kavuşturdu - Son Dakika
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı 15 Olayı Aydınlığa Kavuşturdu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı 15 Olayı Aydınlığa Kavuşturdu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü, il genelinde meydana gelen çeşitli suçları içeren 15 olayı çözerek olayların faili olan 22 şüpheliyi tespit etti.

03.07.2024 12:44
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğünce il genelinde yaşanan çeşitli olarak suçların içerdiği 15 olayı aydınlığa kavuşturdu.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğünce, Haziran ayında meydana gelen ve Olay Yeri İnceleme Timlerince müdahale edilen; 6 hırsızlık, 4 kasten öldürme, 2 mala zarar verme, 2 genel güvenliği tehlikeye sokmak, bir ateşli silahla kasten yaralama olmak üzere toplam 15 olayda olay yerinden elde edilen bulgularla olayın faili 22 şüpheli şahıs tespit edilerek olaylar aydınlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı 15 Olayı Aydınlığa Kavuşturdu - Son Dakika

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