Bandırma'da İmamoğlu'na Tepki Eyleminde Gerginlik - Son Dakika
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Bandırma'da İmamoğlu'na Tepki Eyleminde Gerginlik

Bandırma\'da İmamoğlu\'na Tepki Eyleminde Gerginlik

Bandırma'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak düzenlenen eylemde, yürüyüş güzergahının dışına çıkmak isteyen gruba emniyet müdahale etti. 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

26.03.2025 13:31  Güncelleme: 13:39
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Bandırma'da Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki amacıyla düzenlenen eylemde, yürüyüş güzergahının dışına çıkmak isteyen gruba emniyet güçleri müdahale etti. Olayla ilgili 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Bandırma'da 23 Mart 2025 Pazar akşamı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki amacıyla düzenlenen eylemde, alandan ayrılarak yürüyüşe geçen grubun Sevgi Yolu dışına çıkmak istemesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşanmıştı. Emniyet güçlerinin alanın dışına çıkmalarına müsaade etmemeleri üzerine, grup eylemlerine Cumhuriyet Meydanı'nda devam etmişti.

Edinilen bilgiye göre pazar akşamı yürüyüş güzergahı dışında bulunan Kaşif Acar Caddesi'ne yönelen, yüzleri maskeli şekilde topluluğu provoke ettiği ileri sürülen ve emniyet güçlerinin barikatını aşmaya çalışan şahıslara yönelik çalışma başlatıldığı aktarıldı. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, kimlik bilgileri tespit edilen 8 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheliler hakkında, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldığı kaydedildi. Olayla bağlantılı diğer şüphelilerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da İmamoğlu'na Tepki Eyleminde Gerginlik - Son Dakika

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