Bandırma'da kırmızı ışık ihlali iddiasıyla çarpışan iki otomobilde 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bandırma'da kırmızı ışık ihlali iddiasıyla çarpışan iki otomobilde 3 kişi yaralandı

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Bandırma\'da kırmızı ışık ihlali iddiasıyla çarpışan iki otomobilde 3 kişi yaralandı
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Bandırma'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı; kırmızı ışık ihlali yapıldığı iddia edildi. Yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; araçların çekilmesi ve yağ temizliğinin ardından trafik normale döndü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Hastane Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı kazada araçlarda hasar oluşurken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, Bandırma Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Bursa-Çanakkale istikametinde giderken kırmızı ışık ihlali yapan 34 MUC 665 plakalı otomobil o sırada Erdek istikametinden Bandırma yönüne yeşil ışıkta ilerlediği iddia edilen 35 CTP 709 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası emniyet ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrol altına aldı. Çarpışmanın ardından araçlardan birinin yolun tek şeridini kapattığı, diğer aracın ise sinyalizasyon direğine çarparak durabildiği öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, yola dökülen yağların temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma HastanesiGüvenlik3. SayfaTrafikGüncelKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da kırmızı ışık ihlali iddiasıyla çarpışan iki otomobilde 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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