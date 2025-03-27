Bandırma\'da Uyuşturucu Operasyonu

Bandırma ilçesinde uyuşturucu madde ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince Bandırma'da gerçekleştirilen operasyonda 821 gram esrar maddesi, 22 kök kenevir bitkisi, 1 hassas terazi, 2 adet zamanlayıcı, 1 adet pH ölçer, 4 adet LED panel ve iklimlendirme cihazı, 1 adet vantilatör ve ısıtıcı, çeşitli bitki yetiştirme sıvıları ve 1 adet ısı ve nemölçer ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında 2313 Sayılı Kanun'a (SKM) muhalefet ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlamalarıyla tahkikat başlatıldı.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti. - BALIKESİR