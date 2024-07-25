Banka Müdürü Seçil Erzan'a Yeni Dava - Son Dakika
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Banka Müdürü Seçil Erzan'a Yeni Dava

Banka müdürü Seçil Erzan, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimleri dolandırdığı iddiasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni bir dava ile karşı karşıya. İddianamede, Erzan'ın nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanacağı belirtilirken, 2 kişinin ise Erzan'a tefecilik yaptığı iddiasıyla 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

25.07.2024 15:20
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Banka müdürü Seçil Erzan'a 20 yıla kadar hapis talebiyle yeni dava

İSTANBUL - Yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni bir dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Erzan'ın 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 20 yıla kadar hapsi istenirken, 2 kişinin ise Erzan'a tefecilik yaptığı iddiasıyla 6 yıla kadar hapsi talep edildi.

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu kişileri dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan hakkında yeni bir dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Seçil Erzan'ın, müşteki şüpheliler Mojtaba Haghani ve Süleyman Aslan'ı banka bünyesinde özel bir fon olduğunu ve yüksek kar getirisi olduğunu söyleyerek kandırdığı ve fona para yatırmaya ikna ettiği aktarıldı.

İlerleyen süreçte tarafların arasındaki ilişkinin bankacı - müşteri ilişkisi ötesine geçtiği belirtildi

Hazırlanan iddianamede, Erzan'ın Haghani'den 200 bin dolar, Aslan'dan ise 2 milyon dolar parayı alarak dolandırdığı ancak ilerleyen süreçte tarafların arasındaki ilişkinin bankacı - müşteri ilişkisi ötesine geçtiği, Erzan'ın acil kredi ihtiyacında Haghani ve Aslan'dan kazanç karşılığı ödünç para aldığı da kaydedildi.

"Defalarca para karşılığı faiz almıştır"

Şüpheli Erzan'ın ifadesine yer verilen iddianamede, "Süleyman Aslan büyük bir tefecidir, benden bu zamana kadar defalarca para karşılığı faiz almıştır. Ondan 'Moci' ile birlikte gidip 10 milyon lira para aldım. 14 milyon lira para olacak şekilde geri ödedim. Moci bana verdiği paraların hiçbir zaman bankada yasal olarak değerlendirilmediğini biliyordu. Buna rağmen bana dönem dönem para getirip kısa sürede yüzde 40 faizle geri alıyordu" dediği aktarıldı. İddianamede, müşteki şüpheli Haghani'nin ifadesine göre Erzan'ın, Aslan'dan 14 milyon lira geri ödemeli 10 milyon lira ödünç para aldığı, parayı aldıktan sonra Haghani'nin bu parayı Erzan'ın evine götürüp bizzat kendisinin bıraktığını, zaman zaman Erzan'ın kendisine 100 bin dolar teslim ettiğini ancak 200 bin dolar olan anaparasını almadığını söylediği kaydedildi.

Tefecilik yaptıkları aktarıldı

İddianamede ayrıca, müşteki şüpheli Aslan'ın birden çok kez yüklü miktarlarda parayı Erzan'a verdiğini söylediği, sonuç olarak Aslan ile Haghani'nin ayrı ayrı 'tefecilik' suçunu işlediğinin değerlendirildiği belirtildi.

Erzan'a 20 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Seçil Erzan'ın 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan toplamda 6 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

2 kişiye 6 yıla kadar hapis talebi

İddianamede ayrıca, müşteki şüpheliler Süleyman Aslan ile Mojtaba Haghani'nin ise 'tefecilik' suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Konuya ilişkin yargılama 4 Ekim tarihinde İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak.

Kaynak: İHA

Emre Belözoğlu, Seçil Erzan, Arda Turan, Muslera, Banka, Dolandırıcılık, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Banka Müdürü Seçil Erzan'a Yeni Dava - Son Dakika

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