Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin dava: Tutukluluk halinin devamına karar verildi - Son Dakika
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Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin dava: Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Banu Parlak\'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin dava: Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin açılan dava kapsamında mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, Dilan Engin ve Sezgin Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dilan Polat kızına 'seni çok seviyorum' diyerek ağladı.

25.04.2024 15:25
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Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin açılan dava kapsamında mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, Dilan Engin ve Sezgin Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dilan Polat kızına "seni çok seviyorum" diyerek ağladı.

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan sosyal medya fenomeni Banu Parlak'a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın 'azmettirme' suçundan cezalandırılması istenen davanın görülmesine Küçükçekmece Adliyesi'nde devam edildi.

Dilan ve Engin Polat çiftinin ardından savunma yapan Engin Polat'ın babası Sezgin Polat suçlamaları kabul etmeyerek "Banu hanımın iş yerinin kurşunlanmasıyla bir alakam yok" dedi.

Banu Parlak'ın iş yerini kurşunlayan sanıklardan biri olan Nizamettin Bilgili ise, "Bu insanları burada ilk defa görüyorum. Olay günü evde alkollüydüm. Yunus Emre geldi. 'İş yeri kurşunlanacak yapar mısın?' dedi. Alkolün de etkisiyle çekindiğim için kabul ettim. Konumu alıp gittim. Silah ilkinde tutukluluk yaptı. 4 el ateş ettim" dedi.

Tutuklu sanık Yunus Emre Yıldız ise, "Polat ismini sadece televizyondan biliyorum. Banu Parlak'ı da tanımam. Küçük yaşta babamı kaybettim. Evin yükü benim üstümdeydi. Bize hiçbir canlıya zarar gelmeyeceği söylendi. Sadece camların aşağı indirileceği söylendi. Bizim de paraya ihtiyacımız vardı. Bu işi sadece para için yaptık. Onu da elimize yüzümüze bulaştırdık" dedi.

İfadelerin alınması sırasında Dilan Polat kızına dönüp "seni çok seviyorum" diyerek ağlamaya başladı.

Sanıkların ardından müşteki Banu Parlak beyanda bulundu. Parlak şikayetinin devam ettiğini söyleyerek, dükkanının kurşunlandığı akşam Dilan Polat'ın kendisini aradığını anlattı. Banu Parlak, "Dilan bana, 'Sıla'yı içeri aldılar. Engin'i ve beni de alacaklar bak yapma' dedi. O gece benim dükkanım kurşunlandı. Story çekip dükkana gittiğimi söyledim. Tekrar kurşunlandı. Ben bu suçun mala zarar verme olduğunu düşünmüyorum" dedi. Engin Polat'ın kendisini tanımadığına yönelik ifadesine değinen Parlak, "Engin beni tanımadığını söylüyor ama bizim videolarımız var Engin'le birlikte mahkemeye sunabilirim" dedi.

Dilan Polat ile 2019 yılına kadar arkadaş olduklarını söyleyen Banu Parlak, "Ben güzellik merkezi açınca bütün olaylar başladı. Bu kurşunlama olayından sonra benim dükkanlarım kapandı. Ben kendimden çok kızımın can güvenliğini düşünüyorum" dedi.

Banu Parlak'ın beyanlarına karşı diyeceği sorulan Dilan Polat, "Ben şaşkınlık içerisinde izledim. Tamamen beni hedef gösterip karalama amaçlı böyle bir şey yaptığını düşünüyorum. 130 şube işleten göz önünde bir insanım" dedi. Engin Polat ise, "Benim hayatımın hiçbir zaman kıyısında köşesinde olan biri değil. Kendisi bizi hayatının merkezine koymuş. Ben kendisini tanımıyorum" dedi.

Öte yandan müşteki beyanlarının ardından Dilan Polat duruşma salonunda kızına sarılarak ağladı. Duruşma hakimi Polat'a peçete verilmesini istedi.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı Barış Boyun, Batın Can Gökdemir ile Beratcan Gökdemir'in yakalama emirlerinin infazının beklenmesini ve tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Duruşmaya ara karar için ara verildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, yakalama kararlarının ve tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dosyanın İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosya ile birleştirilmesine hükmedilerek duruşma ertelendi. Öte yandan tutukluluk devam kararını duyan Dilan Polat sinir krizi geçirdi. Polat 'Nida' diye çığlık atarak duruşma salonundan jandarma ile ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin dava: Tutukluluk halinin devamına karar verildi - Son Dakika

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