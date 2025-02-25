Baro Başkanı'na 12 Yıla Kadar Hapis İddiası - Son Dakika
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Baro Başkanı'na 12 Yıla Kadar Hapis İddiası

İstanbul Baro Başkanı ve 10 kişi hakkında terörle ilgili açıklama nedeniyle hapis talebi.

25.02.2025 19:32
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İstanbul Baro Başkanı'na 12 yıla kadar hapis talebi

İSTANBUL - İstanbul 1 no'lu Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheli hakkında 12'şer yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul'da 21 Aralık 2024'de İstanbul Barosu'nun sosyal medya hesabından çatışmada etkisiz hale getirilen teröristler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin hakkında yapılan açıklamaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, aralarında Baro Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu'nun da bulunduğu 11 kişi 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Teröristleri 'gazeteci' olarak nitelendirip bunu 'savaş suçu' olarak değerlendirdikleri aktarıldı

Hazırlanan iddianamede, İstanbul Baro Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu, Başkan Yardımcısı Rukiye Leyla Süren, Baro Genel Sekreteri Hürrem Sönmez, Baro Saymanı Ahmet Ergin ve Yönetim Kurulu Üyesi Avukatlar Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekim Bilen Selimoğlu ve Bengisu Kadı Çavdar'ın, çatışmada etkisiz hale getirilen teröristler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin hakkında sosyal medya hesabından yazılı açıklama paylaşıldığı, açıklamada kullanılan sözlerle teröristleri gazeteci olarak nitelendirip bunu savaş suçu olarak değerlendirdikleri kaydedildi.

Devletin kurum ve organlarına duyulan güveni olumsuz etkilemeye çalıştıkları aktarıldı

Şüphelilerin söz konusu açıklamada kullandıkları ifadeler ile toplumun genelini ilgilendiren ve kamuoyu tarafından yakından takip edilen terörle mücadele ile ilgili olarak devletin kurum ve organları tarafından, terör örgütü mensubu olan ancak gazeteci olarak lanse edilen Nazım Daştan ve Cihan Bilgin isimli terör örgütü üyelerine karşı savaş suçu işlendiği yönünde ülkenin iç ve dış güvenliği ve kamu düzeni ile ilgili gerçeğe aykırı bilgilerle halkı yanıltarak algı oluşturmaya ve devletin kurum ve organlarına duyulan güveni olumsuz etkilemeye çalıştıkları, halk arasında endişe, korku veya panik oluşturma amacıyla hareket edildiği, paylaşım içerikleri ve paylaşımların görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu aktarıldı.

12'şer yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede 11 şüphelinin 'basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak' ve 'basın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçlarından 3'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kaynak: İHA

İbrahim Özden Kaboğlu, Politika, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Baro Başkanı'na 12 Yıla Kadar Hapis İddiası - Son Dakika

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