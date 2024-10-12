Barosu Genel Kurulu\'nda yumruklar havada uçuştu

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Ankara Barosu 68'inci Olağan Genel Kurulu'nda, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar (ÖÇAV) ile Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu üyesi avukatlar arasında laf atışması başladı. Atışmanın kısa süre sonra hararetlenmesiyle, yumruklar hava uçuştu, sandalyeler fırlatıldı. Arbede sonucu bir avukat başından yaralandı.

Ankara Barosu 68'inci Olağan Genel Kurulu'nda, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar (ÖÇAV) ile Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu üyesi avukatlar arasında kavga çıktı. Bir avukat başından yaralandı. Genel kurulda ÖÇAV üyesi kadın avukatlar, son zamanlarda artan kadına şiddet ve kadın cinayetlerine tepki amacıyla "Jin, Jîyan, Azadî" (Kadın Yaşam Özgürlük) ve "İstanbul sözleşmesi yaşatır" pankartı açtı. Avukatlar bu sırada "Jin, Jîyan, Azadî" , "Kadın Yaşam Özgürlük" , "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganları attı.

SANDALYELER FIRLATILDI

Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu'ndan olduğu belirtilen avukatlar buna "Baroda terörist istemiyoruz" sloganlarıyla karşılık verdi. ÖÇAV'lı avukatlar daha sonra "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları attı. Gerginliğin sonlandırılması için anonslar yapılsa da olay yatışmadı ve toplantıya 20 dakika ara verildi. Aranın ardından yeniden genel kurula devam edildi.