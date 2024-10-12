Barosu Genel Kurulu'nda yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
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Barosu Genel Kurulu'nda yumruklar havada uçuştu

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Ankara Barosu'nun 68'inci Olağan Genel Kurulu'nda Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar ile Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu üyesi avukatlar arasında kavga çıktı. Kadına şiddet ve kadın cinayetlerine tepki amacıyla pankart açan ÖÇAV üyesi avukatlar ve buna karşılık veren Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu arasında yaşanan kavgada sandalyeler fırlatıldı, yumruklar konuştu. Bir avukat başından yaralandı.

12.10.2024 19:11  Güncelleme: 19:24
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Ankara Barosu 68'inci Olağan Genel Kurulu'nda, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar (ÖÇAV) ile Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu üyesi avukatlar arasında laf atışması başladı. Atışmanın kısa süre sonra hararetlenmesiyle, yumruklar hava uçuştu, sandalyeler fırlatıldı. Arbede sonucu bir avukat başından yaralandı.

Ankara Barosu 68'inci Olağan Genel Kurulu'nda, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar (ÖÇAV) ile Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu üyesi avukatlar arasında kavga çıktı. Bir avukat başından yaralandı. Genel kurulda ÖÇAV üyesi kadın avukatlar, son zamanlarda artan kadına şiddet ve kadın cinayetlerine tepki amacıyla "Jin, Jîyan, Azadî" (Kadın Yaşam Özgürlük) ve "İstanbul sözleşmesi yaşatır" pankartı açtı. Avukatlar bu sırada "Jin, Jîyan, Azadî" , "Kadın Yaşam Özgürlük" , "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganları attı.

Barosu Genel Kurulu'nda yumruklar havada uçuştu

SANDALYELER FIRLATILDI

Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu'ndan olduğu belirtilen avukatlar buna "Baroda terörist istemiyoruz" sloganlarıyla karşılık verdi. ÖÇAV'lı avukatlar daha sonra "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları attı. Gerginliğin sonlandırılması için anonslar yapılsa da olay yatışmadı ve toplantıya 20 dakika ara verildi. Aranın ardından yeniden genel kurula devam edildi.

Barosu Genel Kurulu\'nda yumruklar havada uçuştu
Kaynak: ANKA

Kadına şiddet, Politika, 3-sayfa, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Barosu Genel Kurulu'nda yumruklar havada uçuştu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Recep ALP:
    Ee şimdi ne olacak bunlar bir birinden şikayetçi olsa avukatlığını kim yapacak rezillik işte 1 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Al işte değer mi hiç 0 0 Yanıtla
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