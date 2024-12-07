Bartın\'da 3 Katlı Evde Yangın

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Bartın'ın Arıt köyü Ovazlar Mahallesi'nde 3 katlı bir evin çatısında yangın çıktı. Diğer katlara sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ovazlar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz kesin sebebi bilinmeyen yangın çıktı. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede çatıyı sardı. Diğer katlara da sıçrayan alevler nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almakta zorlanıyor.

Ekiplerin alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor. - BARTIN