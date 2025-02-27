Bartın'da Ambulans ve Otomobil Çarpıştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bartın'da Ambulans ve Otomobil Çarpıştı

Bartın\'da Ambulans ve Otomobil Çarpıştı

Bartın'da hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

27.02.2025 00:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye gör Bartın Çatmaca mevkisinde seyir halinde bulunan ve hasta taşıyan T.V. idaresindeki ambulans, B.A. yönetimindeki 74 DF 817 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ambulans sürücüsü ile sağlık çalışanları E.M.A, T.Y, ambulansta bulunan hasta G.P.D., refakatçisi C.E., otomobil sürücüsü, otomobilde bulunan B.K. ve H.Ö. yaralandı. Sağlık görevlileri, kazanın ardından ambulansta bulunan hasta, refakatçi ile otomobildeki yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından yaralılar Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açılırken, yola saçılan araç parçaları ise ekipler tarafından temizlendi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Otomobil, 3-sayfa, Sağlık, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Ambulans ve Otomobil Çarpıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:59 Trump: Ukrayna, NATO’yu unutabilir Trump: Ukrayna, NATO'yu unutabilir
21:43 ABD’de yumurta krizi Fiyatlar 2 katına çıkınca Türkiye’den ithalata başvurdular ABD'de yumurta krizi! Fiyatlar 2 katına çıkınca Türkiye'den ithalata başvurdular
19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Ayaklarını denk al’’ çıkışına CHP’den zehir zemberek yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Ayaklarını denk al'' çıkışına CHP'den zehir zemberek yanıt
19:15 Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar: Türkiye’yi durdurmamız imkansız Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar: Türkiye'yi durdurmamız imkansız
19:05 DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak
09:22 Nadide Sultan gözyaşlarına boğuldu: Babamla görüşmüyorum Nadide Sultan gözyaşlarına boğuldu: Babamla görüşmüyorum
09:16 Neler oldu neler İnanılmaz düelloda 8 gol var kazanan yok Neler oldu neler! İnanılmaz düelloda 8 gol var kazanan yok
09:10 Köprüde çırılçıplak intihar girişimi Köprüde çırılçıplak intihar girişimi
08:45 Meteoroloji’den 3 il için kuvvetli kar uyarısı Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli kar uyarısı
08:41 Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemilere kapandı Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemilere kapandı
08:28 Aybüke Pusat ile Furkan Andıç’tan aşk pozları Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'tan aşk pozları
08:25 Fatih Terim’den Arabistan’da bir ilk Fatih Terim'den Arabistan'da bir ilk
08:16 Şili’de ülkenin yüzde 99’unu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi Şili'de ülkenin yüzde 99'unu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 00:43:23. #1.12#
SON DAKİKA: Bartın'da Ambulans ve Otomobil Çarpıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.