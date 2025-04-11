Bartın\'da Baca Temizlerken Düştü

Bartın'da baca temizlemek için çatıya çıkan şahıs, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Orduyeri Mahallesi 195. Sokak, Fatih Parkı yakınında bulunan tek katlı müstakil binada kendi başına yaşayan 35 yaşındaki E.Y. evde yattığı sobanın tütmesi üzerine çatıdaki bacaya bakmaya çıktı. Bacayı temizlerken dengesini kaybeden E.Y, yaklaşık 4 metre yüksekten beton zemine çakıldı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesinin ardından E.Y., Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hastaneye kaldırılan E.Y.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. - BARTIN