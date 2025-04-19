Bartın\'da Çatıdan Kalas Düştü

Bartın'da 4 katlı bir binanın çatısından düşen kalaslar paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kırtepe Mahallesi Yukarıçarşı Caddesi Sepetçi Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatısından iki kalas yola düştü. Kalasların çatıda meydana gelen kayma sonucu düştüğü öğrenilirken, o esnada yoldan geçen kimsenin bulunmaması muhtemel faciayı önledi.

Olayın ardından polis ve zabıta ekipleri tarafından binanın çevresimde güvenlik tedbiri alındı. İtfaiye ekipleri ise çatıya çıkarak olayın sebebini tespit çalışması yürüterek, yeni bir tehlikenin önüne geçti. - BARTIN