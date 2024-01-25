Bartın\'da çıkan yangında köpek kurtarıldı

Bartın'da bir bahçede çıkan yangında vatandaşlar, kulübede bağlı köpeğin yanacağı endişesiyle büyük panik yaşadı. Mahalleli, alevleri kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin verdiği müjdeli haber ile rahat nefes aldı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbucağı Mahallesi'nde bir bahçede yangın çıktı. Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangında mahalleli, bahçe içindeki kulübeye bağlı köpeğin de diri diri yanacağını düşünerek endişeye kapıldı. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, köpeğin kulübeye bağlı olmadığını ve yangının ardından bölgeden uzaklaştığını belirledi. Ekiplerin müjdeli haberi ile mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı. Alevler nedeniyle bahçede küçük çaplı hasar meydana geldiği öğrenildi. - BARTIN