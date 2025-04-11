Bartın'da dolu yağışı başladı

BARTIN - Bartın'da sbah başlayan kar yağışı, öğlen saatlerinde ise doluya dönüştü.

Bartın'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar yağışı öğlen saatlerde ise doluya dönüştü.

Nohut büyüklüğünde kar yağışının ardından yollar beyaz örtü ile kaplandı. Kısa süren dolunun ardından da kar yağışı devam etti.

Kar yağışı ve soğuk havaya rağmen dışarı çıkan vatandaşlar ise Nisan ayındaki kar yağışının sürpriz olduğunu ifade etti.