Bartın\'da Ev Yangını, Aile Kurtuldu

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Bartın'ın Ulus ilçesinde elektrik tesisatından kaynaklandığı tahmin edilen 2 katlı bir ev yangınında, 5 kişilik aile son anda yanmaktan kurtuldu.

Ulus ilçesine bağlı Çerde Köyü'nde sabah saat 04.00 sıralarında, Mustafa Gecen'e ait iki katlı evin üst katında yangın çıktı. Alevleri ve dumanları fark eden Mustafa Gecen, eşini ve çocuklarını uyandırarak son anda dışarı çıkarmayı başardı. Yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı tahmin edilen olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Ekipler kısa sürede alevlere müdahale etti. Yangında can kaybı yaralanma yaşanmazken, evin büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. - BARTIN