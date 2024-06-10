Bartın'da Gümrük Kaçağı Mini Fan Operasyonu

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Bartın'da aşırı sıcakları fırsata çevirmek isteyen bir kişi, elindeki gümrük kaçağı mini fanlarla birlikte polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelenilen şahsın üzerinde ve elindeki poşette yaptığı aramada 60 adet gümrük kaçağı mini fan ele geçirdi.

Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçu kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli iş ve işlemlerin başladığı öğrenilirken, ele geçirilen ürünlerin ise aşırı sıcaklarda satılmak üzere yurt dışından kaçak yollarla yurda sokulduğu tahmin ediliyor. - BARTIN