Bartın\'da Halk Otobüsü Yaya Çarptı

Bartın'da halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kemerköprü Mahallesi 155. Caddede seyir halinde bulunan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 74 HO 1039 plakalı halk otobüsü, yola çıkan İ.K.Ç. isimli yayaya çarptı. Yaralanan şahıs olay yerine gönderilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyiye gittiği öğrenilen yaralının alkollü olduğu ileri sürüldü. - BARTIN