Bartın'da toprak boşaltan kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde boş araziye toprak boşaltan M.Ç. idaresindeki kamyon devrildi. Kamyon yan yatarken, yaralanan sürücü Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, devrilen kamyon ise vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. - BARTIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Bartın'da Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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