Bartın'da Kar ve Dolu Etkili

3.Sayfa

Bartın'da kar esareti devam ediyor

BARTIN - Bartın'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yarım metreyi aşarken, il merkezinde ise dolu yağışı etkili oluyor.

Bartın'ın yüksek kesimlerindeki köy ve ilçelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının yarım metreyi aştığı bölgelerde, bir çok köy yolu da ulaşıma kapandı. Alarma geçen karla mücadele ekipleri, kar geceden itibaren temizleme çalışmaları yürüterek yolları açmaya çalışıyor.

Bartın il merkezinde ise gece başlayan sulu kar yağışı sabah saatlerinden itibaren doluya döndü. Zaman zaman etkisini arttıran dolu nedeniyle ortalık beyaza döndü. Kentteki dolu yağışı etkisini sürdürüyor.