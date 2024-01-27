Bartın'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bartın'de gece başlayan kar yağışı nedeniyle Bartın'ın yüksek kesimlerinde etkili oldu. Bartın'ın yüksek kesimlerindeki kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, kar yağışının aralıklarla devam ettiği öğrenildi.

Karla mücadele ekipleri tarafından yolların yeniden trafiğe açılması için çalışma yürütülürken, devam eden kar ve tipi nedeniyle açılan yolların yeniden kapandığı öğrenildi.

Beyaz örtüyle kaplanan köylerde kartpostallık manzaralar da ortaya çıktı. - BARTIN