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Bartın'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Bartın'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapandı

Bartın'de gece başlayan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde 40 santimetreye ulaşan kar kalınlığı oluştu. Karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürürken, açılan yolların tekrar kapanmasıyla 35 köy yolu ulaşıma kapandı. Köylerde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

Bartın\'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapandı
27.01.2024 - 11:46,
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Bartın'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bartın'de gece başlayan kar yağışı nedeniyle Bartın'ın yüksek kesimlerinde etkili oldu. Bartın'ın yüksek kesimlerindeki kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, kar yağışının aralıklarla devam ettiği öğrenildi.

Karla mücadele ekipleri tarafından yolların yeniden trafiğe açılması için çalışma yürütülürken, devam eden kar ve tipi nedeniyle açılan yolların yeniden kapandığı öğrenildi.

Beyaz örtüyle kaplanan köylerde kartpostallık manzaralar da ortaya çıktı. - BARTIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bartın'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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