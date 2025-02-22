Bartın'da Mahalle Yolu Kayak Pistine Dönüştü - Son Dakika
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Bartın'da Mahalle Yolu Kayak Pistine Dönüştü

Bartın'da 3 gündür süren kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yolu, mahalleli tarafından kayak pistine çevrildi. Kar kalınlığının 40 santimetreyi aştığı bölgede, halk kayarak karın tadını çıkarırken yollarının bir an önce açılmasını talep ediyor.

22.02.2025 23:07
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Mahalle yolu kayak pistine döndü

BARTIN - Bartın'da yolu kapanan mahalleli, sokağı kayak pistine çevirdi. Kayarak karın keyfini çıkaran mahalleli bir an önce yollarının açılmasını istedi.

Bartın'da 3 gümdür etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı Karaköy mahallesinde 40 santimetreyi aştı. Kar ve buzlanma nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı. Araç ile mahalleye giriş çıkış yapılamazken, mahalleli ise yayan olarak dışarı çıkabiliyor.

Kapalı yol nedeniyle mağduriyet yaşadığını ifade eden mahalleli, yolu kayak pistine dönüştürdü.

Poşet, tepsi gibi malzemeleri kullanan mahalleli gece gündüz kayarak, karın tadını çıkarıyor.

Mağduriyetin giderilmesini isteyen mahalleli belediye yetkililerine seslenerek, kar temizleme ve tuzlama çalışması yapılması için çağrıda bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Mahalle Yolu Kayak Pistine Dönüştü - Son Dakika

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