Bartın\'da Motosiklet Kaza Yaptı

Bartın'da seyir halindeki motosiklet, önünde duran otomobilin açılan kapısına çarptı, sürücü yaralandı.

Bartın'da Kemerköprü Mahallesinden şadırvan istimatenise seyir eden E.K idaresindeki 41 ASV 573 plakalı motoiklet, önünde aniden duran otomobilin açılan kapısına çarptı. Çarpmayla motosiklet devrilirken, sürücü ise hafif çiziklerle kazayı atlattı. Sürücüye olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edildi. Sürücünün hastaneye gitmek istememesi üzerine ise kaza maddi hasarlı olarak kayıtlara girdi.

Kaza nedeniyle durma noktasına gelen trafik ise araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. - BARTIN