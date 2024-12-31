Bartın'da üniversite öğrencileri 2 gündür kentte yaşanan su kesintilerine tepki gösterdi
Bartın Mehmet Rıfat Efendi KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri kentte yaşanan su kesintileri nedeniyle tepki gösterdi. Yurt önünde slogan ve tezahüratlar yapan öğrencilere, yurt içinde kalan arkadaşları da odalarındaki ışıkları açıp, kapatarak destek verdi.
Öte yandan, iki gündür arıza nedeniyle yaşanan kesintiler, eylemin ardından sona erdiği öğrenildi. - BARTIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Bartın'da Öğrenciler Su Kesintisine İsyan Etti - Son Dakika
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