Bartın'ın merkeze bağlı Kayadibiçavuş köyü yakınlarında orman yangını çıktı.
Bartın merkeze bağlı Kayabidiçavuş köyü yakınlarında akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda arasöz, itfaiye ve su tankerleri sevk edildi. Alevler rüzgarın etkisiyle yerleşim yerini tehdit ederken, yangına müdahale sürüyor. - BARTIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Bartın'da Orman Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?