Bartın\'da Otobüs Karda Mahsur Kaldı

3.Sayfa

Bartın'da içerisinde 45 kişinin bulunduğu otobüs, kar, tipi ve buzlanma nedeniyle yolda mahsur kaldı. Cenazeden dönen kafilenin bulunduğu otobüs, karla mücadele ekiplerinin yaklaşık 1.5 saat süren yoğun çalışmaları ile kurtarıldı.

İstanbul'da rahatsızlığı nedeniyle vefat eden 85 yaşındaki Muzaffer Ünal'ın cenazesi Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Yukarıdere köyüne getirildi. Bartın İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması ile kapanan köy yolu kardan temizlenerek, buzlanmaya karşı yol tuzlandı. Köyde vefat eden 21 yaşındaki İbrahim Çetin ve cenazesi İstanbul'da getirilen Muzaffer Ünal, köyde kılınan cenaze namazlarının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye İstanbul'dan gelen ve 45 kişinin bulunduğu otobüs ise, cenaze törenin ardından İstanbul'a gitmek üzere geri dönüşe geçti. Köyden çıkan otobüs, Alıçlı Köyü çıkışındaki tepede kara saplandı. Aniden bastıran tipi ve 77 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle yoğun buzlanmanın yaşandığı bölgede mahsur kalan otobüste bulunanlar ise cenaze sahiplerinin de desteği ile karla mücadele ekiplerine ulaşarak yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine harekete geçen Bartın İl Özel İdaresi Karla mücadele ekipleri, yaklaşık 1.5 saat süren yoğun çalışmaların ardından mahsur kalan otobüse yetişti. Yoldaki karı temizleyen iş makineleri, otobüsü ise saplandığı kardan çekerek kurtardı. 1.5 saatin ardından kurtulan otobüs, tekrar harekete geçerek, temizlenen ve tuzlanan yoldan geri döndü. - BARTIN