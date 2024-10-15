Bartın'da Otomobil Takla Attı

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Bartın'da refüje çarparak ters dönen otomobilin kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Çaydüzü Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana gelen kazada Karabük'ün Safranbolu ilçesinden Bartın istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çarpıp takla atmıştı. 4 kişinin bulunduğu otomobildeki şahıslardan 3'ü kendi çabaları ile araçtan çıkarak kayıplara karışırken, 1 kişi ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Kaza anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, viraja hızlı giren otomobilin, bir süre sonra kontrolden çıkarak, orta refüje çarpması sonucu takla atması yer aldı.

Kamera görüntüleri, kaza anında otomobilin seyir ettiği şeritte başka aracın bulunmaması nedeniyle facianın ucuz atlatıldığını ortaya çıkardı - BARTIN