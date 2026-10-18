Bartın\'da sağanak Bartın Irmağı\'nı taşırdı, Çağlayan Parkı önündeki yol su altında kaldı

Bartın'da sağanak Bartın Irmağı'nı taşırdı, Çağlayan Parkı önündeki yol su altında kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'da etkili olan sağanak, Bartın Irmağı'nın Çağlayan mevkiinde taşmasına neden oldu. Taşkında Çağlayan Parkı önündeki yol, kaldırım, ağaç ve tabelalar su altında kalırken metrekareye 50 kilogram yağmur düştüğü öğrenildi.
Bartın'da etkili olan sağanak yağış, Bartın Irmağı'ndaki su seviyesini yükseltti. Irmak taştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından turuncu kod uyarısı verilen illerden Bartın'da sağanak yağış nedeniyle Bartın Irmağı Çağlayan mevkiinde taştı. Çağlayan parkı önündeki yol, kaldırım, ağaç ve tabelalar su altında kaldı. Bartın'da sel, su baskınları ve çatı uçmalarına karşı uyarı yapılırken, metrekareye 50 kilogram yağmur düştüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
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