Bartın'da Sincap Aile Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bartın'da Sincap Aile Oluyor

Ali Osman Süner, evinde beslediği anne sincap ve yavruları ile dostluk kurdu.

03.05.2025 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da sincap eve yuva yaptı

Evde yalnız yaşayan Ali Osman Süner, her gün camın önüne bıraktığı fındıkla sincapları besliyor

BARTIN - Bartın'da anne sincap, köy evine yuva yaptı. Evde yalnız yaşayan 50 yaşındaki Ali Osman Süner, her gün pencere önüne bıraktığı bir avuç fındık ile anne sincap ve 2 yavrusunu besliyor.

Bartın'a bağlı Kayadibiçavuş Köyü'ndeki ormanlık alanda yaşayan bir anne sincap, 50 yaşındaki Ali Osman Süner'in evinin dış duvarını oyarak yuva yaptı. Evde tek başına yaşayan Süner, bir süre sonra sincabın 2 yavru doğurduğunu fark etti. Süner, her gün evinin penceresi önüne fındık bırakarak, yavruları beslemeye başladı. Ali Osman Süner'e iyice alışan sincap, artık Süner'in elinden bile fındık yemeye başladı.

Telefonundan sincap sesi olan bir kaydı açarak iletişim kurmaya başlayan Süner, "evinin önündeki ağaçtan bir sincabın geldiğini gördüm. Evin duvarını oymuş, yuva yapmış. Sonra da 2 yavrusu oldu. Her gün cama fındık bırakıyorum. Her seferinde geliyor, fındıkları yuvalarına taşıyorlar. Camın önünde fındık bulamazsalar ise hep birlikte cama vurarak fındık istiyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3-sayfa, Güncel, Bartın, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Sincap Aile Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 dakikada 398 gram acı biber yiyip, yarım altın kazandı 3 dakikada 398 gram acı biber yiyip, yarım altın kazandı
CIA’dan Çin yönetimine akılalmaz videolu casusluk çağrısı: ABD’ye bilgi sızdırın CIA'dan Çin yönetimine akılalmaz videolu casusluk çağrısı: ABD'ye bilgi sızdırın
Ülkeyi karıştıracak karar Almanya istihbaratı AfD’ye resmen ’aşırı sağcı’ dedi Ülkeyi karıştıracak karar! Almanya istihbaratı AfD'ye resmen 'aşırı sağcı' dedi
Yeni hekim atamaları duyuruldu İşte detaylar... Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...
TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs’ta başladı İlk gün 62 bin ziyaretçi TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs'ta başladı! İlk gün 62 bin ziyaretçi
Yaren Leylek’in Yeni Yavruları Yaren Leylek'in Yeni Yavruları
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti
Beşiktaş Divan Kurulu’nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı Beşiktaş Divan Kurulu'nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı
Gazze her gün daha da kötüye gidiyor İnsani müdahale çöküşün eşiğinde Gazze her gün daha da kötüye gidiyor! İnsani müdahale çöküşün eşiğinde
Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 18:24:08. #7.11#
SON DAKİKA: Bartın'da Sincap Aile Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.