Bartın'da Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara

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Bartın'da olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitimi 1 gün ara verildi.

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılar ve diğer olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaöğretim okullarında 'taşımalı eğitim gören ögrencilerimiz için' 26 Şubat 2025 Çarsamba günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir" denildi. - BARTIN