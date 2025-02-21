Bartın'da UMKE Aracı Devrildi, 1 Yaralı - Son Dakika
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Bartın'da UMKE Aracı Devrildi, 1 Yaralı

Bartın'da UMKE aracı buzlanma nedeniyle devrildi, 5 kişiden 1'i yaralandı. Yaralı tedavi altında.

21.02.2025 18:49
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Bartın'da UMKE aracı devrildi: 1 yaralı

BARTIN - Bartın'da yolda kalanların yardımına giden İMKE aracı yoldan çıkarak, devrildi. Kazada araçta bulunan 5 kişiden biri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bartın- Kozcağız yolunda yolda kalanların yardımına giden Ulusal Medikal Kurtarma ekibini taşıyan araç, buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak, takla attı. Yan yatan araçta bulunan 5 kişiden 1'i yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da UMKE Aracı Devrildi, 1 Yaralı - Son Dakika

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