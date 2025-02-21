Bartın'da UMKE aracı devrildi: 1 yaralı
BARTIN - Bartın'da yolda kalanların yardımına giden İMKE aracı yoldan çıkarak, devrildi. Kazada araçta bulunan 5 kişiden biri yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Bartın- Kozcağız yolunda yolda kalanların yardımına giden Ulusal Medikal Kurtarma ekibini taşıyan araç, buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak, takla attı. Yan yatan araçta bulunan 5 kişiden 1'i yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı.
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