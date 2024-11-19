Bartın'da Yufka Açarak Yangın Çıktı - Son Dakika
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Bartın'da Yufka Açarak Yangın Çıktı

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Bartın'da, yufka açan kadınların ocakları söndürmeyi unutmaları yangına neden oldu.

19.11.2024 19:35
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Bartın'da söndürülmeyen ocak yangına neden oldu

BARTIN - Bartın'da yufka açan kadınların söndürmeden bıraktığı ocak yangına neden oldu. 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Çaydüzü Mahallesi 69 Nolu sokakta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin sıçrama ihtimaline karşı, olay yerinde şerit çekilerek güven çemberi oluşturuldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler kısa sürede söndürüldü.

Öte yandan yangından kısa bir süre önce mahalledeki kadınlar toplanarak yufka pişirdikleri öğrenilirken, ocağı ise söndürmeyi unuttukları tahmin ediliyor. Alevlerin kesin nedeninin ise itfaiye ekiplerinin incelemesinin tamamlanmasının ardından netleşeceği öğrenildi.

Bartın\'da Yufka Açarak Yangın Çıktı
Kaynak: İHA

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