Bartın\'ın Ulus ilçesinde anız yangını söndürüldü

Bartın'ın Ulus ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ulus ilçesi Dodurga köyü Balıçak mevkiinde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bartın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine olay yerine geldi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Ulus ve Apdipaşa belediyelerinin itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürdü. - BARTIN
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