Başakşehir'de 950 bin TL'lik hırsızlık kamerada - Son Dakika
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Başakşehir'de 950 bin TL'lik hırsızlık kamerada

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Başakşehir Şahintepe Aşık Veysel Caddesi üzerinde park halinde olan bir kamyonete sabah 05.00 sıralarında gelen 3 kişi kamyonetin kasasını açarak içerisinde bulunan yaklaşık 950 bin TL'lik tekstil ve ayakkabı malzemelerini çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Polise yapılan ihbar üzerine ekipler çalışma başlattı.

28.04.2024 11:41
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Başakşehir'de 950 bin TL'lik hırsızlık kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de bir kamyonetin kasasındaki 950 bin TL'lik tekstil malzemelerini çalan hırsızlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Başakşehir Şahintepe Aşık Veysel Caddesi üzerinde park halinde olan bir kamyonete sabah 05.00 sıralarında gelen 3 kişi kamyonetin kasasını açarak içerisinde bulunan yaklaşık 950 bin TL'lik tekstil ve ayakkabı malzemelerini çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde şahısların kasayı açtıktan sonra içerideki kolileri elden ele taşıyarak çaldığı ve kendi araçlarına yüklediği görüldü. Polise yapılan ihbar üzerine ekipler çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de 950 bin TL'lik hırsızlık kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir'de 950 bin TL'lik hırsızlık kamerada - Son Dakika
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