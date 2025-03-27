Başakşehir'de Motosiklet Fabrikasında Yangın - Son Dakika
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Başakşehir'de Motosiklet Fabrikasında Yangın

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Başakşehir'de motosiklet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

27.03.2025 12:52
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Başakşehir'de motosiklet fabrikasında yangın: Alevlerin yükseldiği fabrika böyle görüntülendi

İSTANBUL - Başakşehir'de motosiklet fabrikasında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Fabrikanın bir kısmı alevlere teslim olurken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Öte yandan alevler ve yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Başakşehir Aykosan Sanayi Sitesi'ndeki motosiklet montajı yapan bir fabrikada saat 10.15'te bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bahçede başladığı öne sürülen yangın kısa sürede büyüyerek fabrikaya sıçradı. Bu sırada içeride bulunan işçiler can havliyle dışarı çıkarken, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Bazı çalışanların dumandan hafif şekilde etkilendiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için yoğun çalışma başlattı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan alevlerin yükseldiği fabrika ve söndürme çalışmaları havadan görüntülendi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

"Yangın bir anda çıktı, alevler her tarafı sardı"

İsa Öztürk, "Yangın bir anda başladı, çok hızlı yandı. İtfaiye buraya çok hızlı ulaştı, yoksa burası çok hızlı yanardı. Üzerindeki malzeme plastik olduğu için yangın çok hızlı büyüdü ama söndürmekte kolay oldu. Yaklaşık 7 itfaiye geldi" dedi.

Ramazan Yavuz, "Yangın bir anda çıktı. Alevler her tarafı sardı. Son hali bu. Yaralı falan görmedim, hasar büyük. Yangın 1 saat falan sürdü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de Motosiklet Fabrikasında Yangın - Son Dakika

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