Başakşehir'de trafik nedeniyle kaldırımda seyreden otomobil sürücüleri kamerada - Son Dakika
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Başakşehir'de trafik nedeniyle kaldırımda seyreden otomobil sürücüleri kamerada

Başakşehir'de trafikte beklemek istemeyen 2 otomobil sürücüsü, kaldırıma çıkarak seyretti. O anları başka bir sürücü cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, sürücünün 'trafikte beklese en fazla 5 dakikasını alır. Trafik canavarları' diyerek tepki gösterdiği görüldü.

05.03.2024 10:37  Güncelleme: 10:40
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Başakşehir'de trafik nedeniyle kaldırımda seyreden otomobil sürücüleri kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de trafikte beklemek istemeyen 2 otomobil sürücüsü, kaldırıma çıkarak seyretti. O anları başka bir sürücü cep telefonuyla kaydetti.

Olay, Başakşehir Ispartakule'de dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 otomobil sürücüsü trafikte beklemek istemedi. Sürücüler, kaldırıma çıkarak bir süre seyretti. Ardından ana yola bağlanan sürücüler gözden kayboldu. O anları ise bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, sürücünün " trafikte beklese en fazla 5 dakikasını alır. Trafik canavarları" diyerek tepki gösterdiği görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de trafik nedeniyle kaldırımda seyreden otomobil sürücüleri kamerada - Son Dakika

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