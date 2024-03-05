3.Sayfa

MİT ve Emniyet, MOSSAD\'a bir darbe daha vurdu

Başakşehir'de trafik nedeniyle kaldırımda seyreden otomobil sürücüleri kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de trafikte beklemek istemeyen 2 otomobil sürücüsü, kaldırıma çıkarak seyretti. O anları başka bir sürücü cep telefonuyla kaydetti.

Olay, Başakşehir Ispartakule'de dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 otomobil sürücüsü trafikte beklemek istemedi. Sürücüler, kaldırıma çıkarak bir süre seyretti. Ardından ana yola bağlanan sürücüler gözden kayboldu. O anları ise bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, sürücünün " trafikte beklese en fazla 5 dakikasını alır. Trafik canavarları" diyerek tepki gösterdiği görüldü.