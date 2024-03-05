Başakşehir'de trafik nedeniyle kaldırımda seyreden otomobil sürücüleri kamerada
İSTANBUL - Başakşehir'de trafikte beklemek istemeyen 2 otomobil sürücüsü, kaldırıma çıkarak seyretti. O anları başka bir sürücü cep telefonuyla kaydetti.
Olay, Başakşehir Ispartakule'de dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 otomobil sürücüsü trafikte beklemek istemedi. Sürücüler, kaldırıma çıkarak bir süre seyretti. Ardından ana yola bağlanan sürücüler gözden kayboldu. O anları ise bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, sürücünün " trafikte beklese en fazla 5 dakikasını alır. Trafik canavarları" diyerek tepki gösterdiği görüldü.
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