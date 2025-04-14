Başıboş Atlar Tekirdağ'da Görüntülendi

Tekirdağ'da başıboş atlar böyle görüntülendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Süleymanpaşa'da başıboş atlar, yine şehir merkezinde görüntülendi. Atlar, cadde üzerinde ya da park kenarlarında buldukları otluk alanlarda otlandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde başıboş dolaşan atlar, sabah saatlerinde farklı mahallelerde cep telefonu kameralarına yansıdı. Bazen cadde ortasında yürüyen atlar, bazen de caddelere yakın park alanlarında bulunan otluk bölgelerde otlanarak ilerliyor.

Otluk alan arayarak şehir içinde dolaştıkları gözlenen atlar, zaman zaman sürücülere de zor anlar yaşatıyor.

Daha önce de farklı mahallelerde başıboş dolaşan atlar, zabıta tarafından yakalanarak bir çiftliğe teslim edilmişti.