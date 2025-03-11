Başıboş Köpekler Yaşlı Kadını Yaraladı - Son Dakika
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Başıboş Köpekler Yaşlı Kadını Yaraladı

İznik'te başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 66 yaşındaki kadın yaralandı, yardımsever komşuları devreye girdi.

11.03.2025 17:18
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Başıboş köpekler 66 yaşındaki kadını yaraladı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde kardeşine gitmek üzere yola çıkan 66 yaşındaki kadına başıboş köpekler saldırdı. Kanlar içerisinde yerde kalan yaşlı kadının yardımına mahalle sakinleri koştu. Yaşanan olayda yaşlı kadın yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü İznik ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ömriye Erdoğan (66), kardeşinin evine gitmek üzere evinden çıktığı sırada etrafını 7 başıboş sokak köpeği sardı. Elindeki bastonuyla köpekleri kovmaya çalışan 66 yaşındaki kadın, çevredekilerden yardım istedi. Bir anda yaşlı kadının üzerine atlayan köpekler, 66 yaşındaki Ömriye Erdoğan'ı çeşitli yerlerinden yaraladı. Şans eseri, olay esnasında yaşlı kadının çığlıklarını duyan bir komşusu hemen müdahale ederek kadını köpeklerin elinden kurtardı. Kanlar içerisinde kalan kadın, özel araçla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından yaşlı kadının oğlu Mehmet Erdoğan, "Geçtiğimiz Cumartesi günü saat 10: 00 civarında, annem komşumuzun ve dışarıdaki başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Altı veya yedi köpekten bahsediyoruz. Olayı gören bir komşumuz hemen müdahale etti. Bu konuda yetkililerden yardım talep ediyoruz. Başıboş köpeklerin toplanıp barınağa gönderilmesini istiyoruz. Mahallemizde, yaşlı kadınlar ve çocuklar tek başlarına dışarıda gezemez oldu. Kimsenin başına büyük bir hadise gelmeden, yetkililerden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Olayı yaşayan Ömriye Erdoğan ise "Evden çıkıp kardeşime gitmek üzereyken yedi tane köpek etrafımı sardı. Elimdeki baston bir işe yaramadı, kırıldı ve kendimi savunamadım. Neyse ki komşum çığlıklarımı duyup gelip beni kurtardı. Komşularım olmasaydı, belki de kurtulamazdım" dedi.

Mahalle sakinleri, başıboş köpeklerin mahalledeki güvenliği tehdit ettiğini ve bu tür olayların önüne geçmek için yetkililerin önlem alması gerektiğini vurguladı. İlgili vatandaşlar, başıboş köpeklerin toplanarak barınağa gönderilmesi ve bölgedeki güvenliğin artırılması talebini dile getirdi.

Ömriye Erdoğan, üç gündür İznik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Yetkililer, konuya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başıboş Köpekler Yaşlı Kadını Yaraladı - Son Dakika

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