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- Başkale'de 4 bin bağ ot kül oldu

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde çıkan yangında 4 bin bağ ot kül oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Özpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Siyahmet Aslan'a ait 4 bin bağ ot, henüz sebebi belli olmayan bir nedenle alev aldı. Haber verilmesi üzerine mahalleye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Başkale Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yaklaşık 4 bin bağ ot ise kül oldu.