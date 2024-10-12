Van'ın Başkale ilçesinde elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti.
Olay, Başkale ilçesine bağlı Böğrüpek Mahallesi'nde meydana geldi. Dinar Kaya (63), bir konteynerde elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Başkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Başkale'de Elektrik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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