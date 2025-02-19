Başkent'te Kar Yağışı Halaylarla Karşılandı

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Başkentliler kar yağışını halay çekerek karşıladı

ANKARA - Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışını vatandaşlar halay çekerek karşıladı.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Kentin genelinde etkili olan kar yağışı cadde, sakak ve parkları beyaza bürüdü. Uzun zamandır yağmayan karı yağışını Etimesgut'ta vatandaşlar sokağa çıkarak karşıladı. Etimesgut sokaklarında toplanan vatandaşlar kar yağışını müzik eşliğinde halay çekerek karşıladı.