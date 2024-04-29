Başkentte Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Başkentte Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Başkentte Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Ankara'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, tartışmanın yaşandığı anlar ve yaralanan kişinin yere düştüğü anlar görülebiliyor.

29.04.2024 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkentte 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İki komşu aile arasında henüz belirlenemeyen sebeple çıkan tartışma diğer aile bireylerinin de karışmasıyla büyüyerek taraflar birbirlerine silahlarla ateş açmıştı. Silahlı kavgada Serkan Mahmutoğlu, Mahir Beşir ve Haydar Beşir kurşunların isabet etmesiyle yaralandı.

Olay yerinden ticari taksi ile Etlik Şehir Hastanesine götürülen ve durumu ağır olan Serkan Mahmutoğlu, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan silahlı kavgada çevrede bulunan evlere mermi isabet ederken bir dairenin camı kırıldı. Olay yerinde, tartışmanın yaşandığı anlar ve hayatını kaybeden Serkan Mahmutoğlu'nun yaralandıktan sonra yere düştüğü görüntüler güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Kavga, Olay, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başkentte Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:25 TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı. TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı.
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın! Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı
14:09 İskoçya’nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti
14:02 IBAN’la vergi kaçıran esnaflara kötü haber Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek IBAN'la vergi kaçıran esnaflara kötü haber! Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek
13:31 Özgür Özel, Bakan Yerlikaya’yı aradı: 1 Mayıs kararını gözden geçirin Özgür Özel, Bakan Yerlikaya'yı aradı: 1 Mayıs kararını gözden geçirin
15:08 Türkiye’ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor Türkiye'ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor
15:04 Cenk Eren, gözündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olacak Cenk Eren, gözündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olacak
15:00 Görenler tanıyamıyor Max Kruse’nin son hali ağızları açık bıraktı Görenler tanıyamıyor! Max Kruse'nin son hali ağızları açık bıraktı
14:55 Para piyasalarının kalbi mayısta Dubai’de atacak. Para piyasalarının kalbi mayısta Dubai'de atacak.
13:37 Türkiye NATO Genel Sekreterliği için kararını verdi Türkiye NATO Genel Sekreterliği için kararını verdi
13:37 Çocuğu yaralıyken TikTok’ta canlı yayın açan anneden pişkin savunma Çocuğu yaralıyken TikTok'ta canlı yayın açan anneden pişkin savunma
12:52 Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 15:43:19. #1.13#
SON DAKİKA: Başkentte Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement