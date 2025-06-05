Batman'da 2,7 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Batman'da 2,7 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

05.06.2025 16:48
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Vali Canalp, son 3 yılda Batman'da 2,7 ton uyuşturucu temizlendiğini açıkladı.

Vali Canalp: "Son 3 yılda Batman sokaklarından 2,7 ton uyuşturucu temizlendi"

BATMAN - Batman'da mayıs ayı asayiş ve güvenlik toplantısı düzenlendi. Vali Canalp, son 3 yılda Batman sokaklarından 2,7 ton uyuşturucu temizlendiğini belirterek "561 uyuşturucu taciri adalete teslim edildi" dedi.

Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıya, Batman Valisi Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz katıldı. Toplantıda, Nisan ve Mayıs aylarına ait operasyonel veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Vali Canalp, 2025'in ilk 5 aylık döneminde 120 kişinin tutuklandığını belirterek, bir önceki yılın aynı dönemine göre tutuklu sayısında yüzde 8'lik artış yaşandığın, mayıs ayında yapılan narkotik operasyonlarında 5 kilo 846 gram metamfetamin, 2 kilo 500 gram skunk, 1 kilo 340 gram esrar, 598 gram bonzai ve 4 bin 190 adet sentetik ecza (hap) ele geçirildiğini söyledi.

Son 1 yılda 2 bin 515 narkotik olaya müdahale edildiğini ifade eden Canalp, "2 bin 658 kişi hakkında işlem yapıldı, 216 kişi tutuklandı. Bu süreçte 688 kilogram uyuşturucu madde, 13 bin 913 adet uyuşturucu hap ve 8 bin 592 adet uyuşturucu etkili madde ele geçirildi. Ayrıca 27 tabanca ve 15 tüfek de delil olarak kayıtlara geçti. Son 3 yılda Batman sokaklarından 2,7 ton uyuşturucu temizlendi, 561 uyuşturucu taciri adalete teslim edildi. Mayıs ayında kaçakçılıkla mücadele kapsamında 81 olaya müdahale edilirken, 73 kişi hakkında adli işlem başlatıldı ve 6 kişi tutuklandı. Son 5 aylık dönemde ise 424 olaya müdahale edilirken, 462 şahsa işlem yapılmış ve 30 kişi tutuklanmıştır. Ele geçirilen kaçak ürünler arasında 16 bin 396 adet kaçak sigara, 2 bin 868 adet elektronik sigara, 333 adet kaçak emtia ve 88 adet kaçak cep telefonu bulunuyor" dedi.

Canalp, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Mayıs ayında 10 olayda 12 kişi hakkında işlem yapıldı, 17 yabancı uyruklu şahıs ise geri gönderme merkezine teslim edildi. Siber suçlarla mücadelede ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32 oranında düşüş sağlandı. Olay sayısı 170'ten 115'e geriledi. Suçların yüzde 80'i bilişim ve banka sistemleri aracılığıyla işlenen dolandırıcılık suçları olurken, bu tür suçlarda da yüzde 26 oranında azalma kaydedildi. Yürütülen operasyonlar hem caydırıcılık sağlandı, hem de Batman'da huzur ortamı güçlendi."

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da 2,7 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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